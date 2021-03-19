Бишкек, , 18:02 — REGNUM Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев на заседании в Бишкекглавархитектуре выступил с обвинениями в адрес местных строительных компаний, игнорирующих правила застройки и не следящих за качеством строительства.

Также глава МЧС обвинил стройкомпании в постоянном ухудшении экологии в столице из-за хаотичной застройки, приведшей к нарушению розы ветров.

«Во что вы превратили наш город? Тротуаров нет, дороги сужены и смог, из-за которого жить в столице невозможно, зеленых насаждений вообще нет. Вы вырубаете деревья, чтобы ваши здания красиво выглядели», — отметил он.

Качество новых многоэтажных домов также вызвало возмущение у высокопоставленного чиновника.

«В любой «элитке» повышенная звукопроницаемость между этажами и квартирами. Это любой жилец вам скажет. Стоянки не предусматриваются. Дома вынесли на тротуары. Машины ставить некуда, людям ходить негде. Из-за этого в Бишкеке постоянные пробки», — констатировал Ажикеев.

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