Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Аспирин в небольших количествах помогает пациентам с коронавирусом, снижая смертность и необходимость госпитализации. Об этом 19 марта сообщает CNN со ссылкой на ученых из Университета Джорджа Вашингтона в США.

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«Используемый для предотвращения инсульта и сердечных приступов аспирин может помочь пациентам с COVID-19. К такому выводу мы пришли, когда узнали о связи между тромбами и COVID-19. Проведенные нами исследования показали связь между применением небольших доз аспирина и снижением тяжести течения коронавируса», — сообщается на сайте университета.

Исследования проводились с мая по июль 2020 года на 400 пациентах из США. После применения лечебного препарата риск применения искусственной вентиляции снизился на 44%, госпитализации на 43%, а внутрибольничной смертности на 47%.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи в Ирландии, исследовавшие погибших от тяжелых последствий коронавируса, установили, что у данных пациентов была аномально высокая свертываемость крови в сосудах, расположенных рядом с легкими.