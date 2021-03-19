Бишкек, , 17:58 — REGNUM Приток прямых иностранных инвестиций в 2020 году снизился до $477,6 млн (35 млрд 180 млн рублей), сократившись в сравнении с 2019 годом сократился на 55,6%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

При этом объем инвестиций, направленных в геологоразведку снизился в 5,4 раза, в сферу информации и связи — в 5,1 раза, в обрабатывающие производства — на 32,2%, в сферу финансового посредничества и страхования — на 31,6%, в сферу торговли — на 23,4% и в сферу добычи полезных ископаемых — на 22,9%.

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Поступление иностранных инвестиций из стран дальнего зарубежья сократились в 2,3 раза.

В том числе из Канады — в 1,7 раза (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых), из Великобритании — в 3,6 раза (геологоразведка), из Китая — в 2,9 раза (добыча полезных ископаемых, геологоразведка), из Швейцарии — в 2,6 раза (информация и связь), из Турции — в 4,1 раза (строительство, обрабатывающие производства) и из Нидерландов — на 26% (обрабатывающие производства, финансовое посредничество, информация и связь).

Объемы поступления инвестиций из стран СНГ снизились в 1,8 раза.

В том числе из России в 2,8 раза — (снабжение электроэнергией и газом, обрабатывающие производства, торговля), из Казахстана — на 27,4% (финансовое посредничество, торговля).

В то же время инвестиции из Азербайджана увеличились в 1,8 раза (торговля).

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