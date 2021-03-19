Тбилиси, , 17:58 — REGNUM В Грузии доставлен в больницу еще один медицинский работник, незадолго до этого привитый от коронавируса вакциной AstraZeneca, сообщает 19 марта телеканал «Рустави-2».

По утверждению телеканала, у молодой женщины наблюдается анафилактический шок и она доставлена с осложнениями в одну из клиник города Тбилиси.

На данный момент медики считают, что ее жизни ничего не угрожает.

По другим данным, речь идет об острой аллергической реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в грузинском городе Ахалцихе 27-летняя медсестра впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca. На следующий день молодая женщина скончалась.

По словам замминистра здравоохранения Грузии Тамары Габуния, вакцинацию в стране не остановят, но она будет проходить только в клиниках, имеющих реанимационные отделения.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Франции привился вакциной AstraZeneca в прямом эфире