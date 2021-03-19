Бишкек, , 17:57 — REGNUM В Киргизию прибыли 150 тысяч доз вакцины от коронавируса «SinoPfarm», которые республике подарил Китай. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в пресс-службе правительства.

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Участие в церемонии передачи гуманитарной помощи принял премьер-министр Улукбек Марипов, который отметил, что в разработке противовирусной вакцины среди немногих стран мира значительных успехов смог добиться и Китай.

«Пандемия COVID-19 доказала, что ни одна страна не может бороться с вирусом в одиночку. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию в самой Поднебесной, Китай продолжает оказывать гуманитарную помощь киргизскому народу», — подчеркнул чиновник.

Напомним, что Россия также пообещала поставить в Киргизию 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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