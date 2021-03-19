Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Спад заболеваемости среди школьников и педагогов Санкт-Петербурга продолжался вплоть до конца третьей четверти. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

По данным на 19 марта, в школах Петербурга из-за болезни отсутствовало 233 ребенка (0,04% от общего количества обучающихся) и 107 сотрудников (0,23% от общего количества сотрудников).

Третью четверть на обучении с использованием дистанционных технологий завершили 19 классов в 14 школах (0,09% от общего количества классов в городе).

«На смешанном формате по заявлению родителей в последний перед каникулами день оставались 10 711 обучающихся (2,03% от общего количества обучающихся)», — подсчитали в комитете.

В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ также на сегодня закрыты семь групп в шести детских садах.

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