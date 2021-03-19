Кострома, , 19:06 — REGNUM Костромской сварщик отсудил у работодателя 1 рубль компенсации морального вреда за необеспечение масками. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Истец объяснил, что работал сварщиком на заводе «Брэндфорд» по изготовлению машин и оборудования для производства пищевых продуктов. После прекращения режима самоизоляции он вышел на работу, но не получил средств индивидуальной защиты в необходимом количестве.

Работодатель выдал истцу 4 марлевых повязки на две недели. Из-за плохой вентиляции в цехе и работы, связанной с повышенными физическими нагрузками, они быстро пришли в негодность и были выброшены рабочим.

В какой-то момент работодатель заметил, что сварщик работает без маски и обратился в полицию с заявлением о привлечении подчинённого к административной ответственности. В отношении сварщика составили протоколы.

Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что бездействие работодателя в вопросе обеспечения работника СИЗ незаконно, и обязал предприятие выплатить истцу компенсацию морального вреда в сумме 1 рубль.

В остальных просьбах сварщику отказали. На заседании сварщик просил суд обязать работодателя соблюдать постановление губернатора о мерах по недопущению распространения коронавируса. В числе прочего он указал, что начальство не проводит дезинфекцию помещений, не выдаёт сотрудникам СИЗы и не организовывает их доставку на работу служебным транспортом. Сверщик намерен добиваться решения этих вопросов и подал апелляцию.

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