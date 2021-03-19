В Костроме принципиальный сварщик отсудил у работодателя 1 рубль
Кострома, 19 марта, 2021, 19:06 — ИА Регнум. Костромской сварщик отсудил у работодателя 1 рубль компенсации морального вреда за необеспечение масками. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Истец объяснил, что работал сварщиком на заводе «Брэндфорд» по изготовлению машин и оборудования для производства пищевых продуктов. После прекращения режима самоизоляции он вышел на работу, но не получил средств индивидуальной защиты в необходимом количестве.
Работодатель выдал истцу 4 марлевые повязки на две недели. Из-за плохой вентиляции в цехе и работы, связанной с повышенными физическими нагрузками, они быстро пришли в негодность и были выброшены рабочим.
В какой-то момент работодатель заметил, что сварщик работает без маски, и обратился в полицию с заявлением о привлечении подчинённого к административной ответственности. В отношении сварщика составили протоколы.
Суд изучил материалы дела и пришёл к выводу, что бездействие работодателя в вопросе обеспечения работника СИЗ незаконно, и обязал предприятие выплатить истцу компенсацию морального вреда в сумме 1 рубль.
В остальных просьбах сварщику отказали. На заседании сварщик просил суд обязать работодателя соблюдать постановление губернатора о мерах по недопущению распространения коронавируса. В числе прочего он указал, что начальство не проводит дезинфекцию помещений, не выдаёт сотрудникам СИЗы и не организовывает их доставку на работу служебным транспортом. Сверщик намерен добиваться решения этих вопросов и подал апелляцию.