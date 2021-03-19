Волгоград, , 17:54 — REGNUM Тела 74-летних супругов обнаружены в их доме в городе Ленинск Волгоградской области. В жилище ощущался запах газа, сообщили 19 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, сын погибших не мог связаться с родителями — они не отвечали на телефонные звонки. Мужчина приехал к пенсионерам вечером 18 марта, калитка была заперта изнутри. Сын перелез через забор, прошёл в дом, входная дверь в который дом была не закрыта, и в одной из комнат обнаружил родителей без признаков жизни. Частный дом отапливался газовым котлом, он был включён, а в жилище ощущался запах газа.

Признаков насильственной смерти супругов не обнаружено, точную причину гибели супругов установит экспертиза.