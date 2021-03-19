Нижний Новгород, , 17:49 — REGNUM Борский городской суд рассматривает уголовное дело, возбужденное против руководителя Нижегородской районной администрации Нижнего Новгорода Алексея Мочкаева, обвиняемого в незаконном предпринимательстве с причинением ущерба в 2,8 млн рублей, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, чиновник злоупотребил должностными полномочиями, незаконно сдав в аренду на два года ремонтную базу муниципального автотранспортного предприятия по заниженным в три раза расценкам.

При этом компания-арендатор находилась под контролем у его родственника.

Гособвинение просит суд приговорить Мочкаева к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно, а экс-директора «Борского пассажирского автотранспортного предприятия» Владимира Новикова — к двум годам условного срока.

Глава райадминистрации вину не признает и оправдывает свои действия тем, что муниципальное предприятие не понесло убытки и не обанкротилось, а получило хоть какую-то прибыль.