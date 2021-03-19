Мехико, , 18:35 — REGNUM Минимум 13 человек были убиты во время нападения преступной группировки на полицию штата Мехико. Об этом 19 марта сообщает BBC.

Все жертвы были полицейскими, сообщают официальные лица.

Нападение случилось в Коатепек-Аринас, муниципалитете штата Мехико. На размещенных в социальных сетях фотографиях видно расстрелянные машины и лежащие тела на краю дороги.

Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что в штате Мехико, который находится на границе с Мехико-сити, орудует множество преступных группировок. Штат на протяжении многого времени охвачен насилием. В прошлом году в Мексике были убиты более 500 офицеров полиции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в своем докладе IISS, штаб-квартира которого расположена в Лондоне, утверждает, что Мексика стала второй страной по уровню насилия с 23 тыс. убийств в 2016 году, после Сирии с 50 тыс. убийств. За Мексикой следует Афганистан и Ирак, где зарегистрировано 17 тыс. и 16 тыс. насильственных смертей в 2016 году соответственно.