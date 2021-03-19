Бишкек, , 17:42 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 19 марта, ознакомился с условиями проживания и оказываемой помощью детям, возвращенным из Ирака. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Жапаров посетил расположенный в Чуйской области детский центр, куда были доставлены 79 детей в возрасте от двух до восемнадцати лет, репатриированных из Ирака в рамках гуманитарной миссии «Мээрим».

Президент здание учреждения, спальные комнаты и столовую, где ему продемонстрировали рацион, которым кормят детей.

Во время беседы с воспитателями, глава государства отметил важность оказания всесторонней помощи вернувшимся детям, которые пережили последствия боевых действий на чужбине.

Также Садыр Жапаров обратил внимание чиновников на необходимости усилить работу по возвращению возвращенных из Ирака детей к полноценной и безопасной жизни, и составить на каждого ребенка индивидуальный план защиты детей и социального сопровождения.

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