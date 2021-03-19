Старооскольский район, , 17:40 — REGNUM Тела двух человек были обнаружены в результате тушения пожара в жилом доме в селе Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области. Назначена доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

О пожаре в частном доме спасателям стало известно в 5:23. Через час возгорание полностью ликвидировали, пожарные обнаружили тела хозяев домовладения. В огне погибли женщина 1960 года рождения и её сын 1979 года рождения. По предварительным данным, пожар возник в комнате, в которой работал электрический обогреватель

Тела погибших направлены на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.