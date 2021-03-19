Москва, , 17:38 — REGNUM Банк России не исключает ужесточения регулирования выдачи ипотеки в случае дальнейшего роста цен на недвижимость в стране. Об этом сообщили 19 марта в пресс-службе регулятора.

По данным Центробанка, за минувший год цены на недвижимость в России на первичном рынке выросли на 12%.

«В случае дальнейшего продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам», — говорится в сообщении.

Напомним, льготная ипотеку на квартиры в новостройках под 6,5% годовых была введена в России весной 2020 года в рамках антикризисных мер правительства. Одновременно с этим Банк России понижал ключевую ставку, в июле она была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых.

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