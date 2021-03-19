Ярославль, , 17:38 — REGNUM В Ярославле проданы все билеты на третий матч полуфинальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матч плей-офф в «Арене-2000»

В полуфинале ярославский «Локомотив» играет с московским ЦСКА, первые два матча проходят в Москве, причем в стартовой встрече ярославцы одержали победу со счетом 2:0. Продажи билетов на домашние матчи в «Арене-2000. Локомотив» стартовали с 11 часов 18 марта, и сейчас билетов на игру 21 марта не осталось.

О том, что все билеты на третий поединок серии проданы, корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в кассах дворца спорта, закрыты и онлайн-продажи. На встречу 23 марта немного билетов еще остались в свободной продаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле продолжают действовать коронавирусные ограничения. «Арена-2000» может заполняться на 75 процентов от своей вместимости в 9 тысяч зрителей.

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