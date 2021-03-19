Москва, , 17:37 — REGNUM Северная Корея — это страна с одной из самых высоких долей политических заключенных в мире, но при этом там почти нет уличной насильственной преступности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал обещание государственного секретаря Энтони Блинкена, который сказал, что вопрос о правах человека в КНДР будет ключевым в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.

«Проблема в том, что, с одной стороны, КНДР — это очень жестокая диктатура. И если говорить о той доле населения, которая находится сейчас в заключении по политическим обвинениям, то эта доля, наверное, одна из самых высоких в мире. В то же время там почти нет уличной насильственной преступности, — сказал Ланьков. — А вот доля политических заключенных в КНДР одна из самых высоких в мире. Расположение их лагерей известно, и средства спутниковой съемки позволяют довольно четко оценивать численность заключенных в этих лагерях».

Однако, как подчеркнул Ланьков, все разговоры, которые ведут США об улучшении прав человека в КНДР, скорее всего, вообще не будут иметь никаких результатов.

«Если бы страны Запада действительно хотели улучшить положение с правами человека в КНДР, то имело бы смысл организовывать экскурсии по тюрьмам для северокорейских тюремщиков. Чтобы они видели, как устроена тюремная жизнь в других странах и что там есть вещи, которые можно внедрить в Северной Корее, которые улучшат жизнь заключенных, но не повредят сохранению режима, — пояснил Ланьков. — А так разговоры про права человека носят чисто риторический характер. Эта проблема превратилась в удобную дубинку, с помощью которой Северную Корею можно бить и обвинять. От этого битья северокорейскому населению, в том числе и той его части, которая попала под каток репрессий, лучше не станет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен заявил, что жители КНДР продолжают страдать от систематических репрессий.