Ростов-на-Дону, , 17:37 — REGNUM В Ростове-на-Дону 19 марта вынужденно приземлился самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Самолёт следовал из Антальи в Москву. Причиной посадки в аэропорту «Платов» стало отключение одного из двигателей. На борту находились 194 пассажира, в том числе 34 ребёнка возрастом до 12 лет.

Посадка была выполнена штатно. Пострадавших нет. В связи с произошедшим Свердловская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.