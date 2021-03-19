Уфа, 19 марта 2021, 17:41 — REGNUM Сбежавшего из колонии-поселения осужденного, отправили в колонию строгого режима в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В суде было установлено, что в 2012 году 37-летний уроженец Читинской области был приговорен к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления.
Отмечается, что вскоре стражи порядка задержали мужчину. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый не согласился с таким приговором и обжаловал его.
Верховный суд Башкирии оставил приговор суда его без изменения.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе осужден экс-сотрудник исправительной колонии.