Уфа, , 17:41 — REGNUM Сбежавшего из колонии-поселения осужденного, отправили в колонию строгого режима в Башкирии. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в 2012 году 37-летний уроженец Читинской области был приговорен к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления.

«Отбыв часть наказания в исправительной колонии строгого режима, в августе 2020 года он переведен в колонию-поселение, из которой совершил побег через 3 месяца», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что вскоре стражи порядка задержали мужчину. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате суд приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый не согласился с таким приговором и обжаловал его.

Верховный суд Башкирии оставил приговор суда его без изменения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе осужден экс-сотрудник исправительной колонии.