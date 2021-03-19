Москва, , 17:33 — REGNUM Кружки и секции Московского дворца пионеров на Воробьёвых горах будут работать в других центрах во время ремонта, сообщила ИА REGNUM директор учреждения Елена Мельвиль.

Ранее стало известно, что работы по реставрации дворца должны начаться летом 2021 года.

«Ни о каком сокращении количества кружков, ни об изменении условий предоставления образовательных услуг речи не идет, как и о сокращении сотрудников Дворца пионеров. Занятия будут проводиться в прежнем режиме только на других площадках», — рассказала Мельвиль.

По словам директора, для большинства центров и отделений уже найдены новые помещения. Так, участники ансамбля песни и пляски им. В. С Локтева временно будут заниматься в центрах «Юго-Запад» на Ломоносовском проспекте, зданиях колледжа «Воробьевы горы» на улицах Архитектора Власова и Фотиевой. Центр экологического образования переедет в другой корпус дворца.

Однако секциям, которые требуют определенной инфраструктуры, придется расположится в соседних округах, отметила Мельвиль. Например, клуб юных моряков «Юнга» временно будет базироваться в «Московском центре. Патриот. Спорт» на Ленинградском шоссе. Директор пояснила, что узнать о том, по какому адресу переедет тот или иной кружок, можно на сайте дворца пионеров.

Залы для занятий гандболом, гимнастикой и спортивными танцами в настоящее время согласует департамент спорта города Москвы. По словам Елены Мельвиль, это связано с определенными требованиями к высоте потолков и напольному покрытию.

Комплекс зданий дворца был построен в 60-е годы XX века, и большинство помещений с момента строительства ни разу не ремонтировали. Всего в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах занимаются около 40 тыс. человек.