Москва, , 17:33 — REGNUM В 2021 году рост мировой экономики будет очень неравномерным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал то, что международное агентство Fitch повысило прогноз по росту мирового ВВП до 6,1%.

«В наибольшей степени от коронакризисных проблем пострадали те страны, основная доля экспорта которых приходится на товары конечного потребления, высокотехнологичные продукты, — сказал Ковригин. — Российская экономика, как и другие сырьевые страны, пострадали от пандемии меньше — спрос на нефть и другое сырье сильно не падал. Однако «площадки для взлёта» экономики теперь тоже разные. Спрос на сырье ограничен в принципе. Меры поддержки и адаптация экономики к новым условиям должны сыграть свою роль, и прогноз агентства выглядит убедительным. Дистант вошёл в нашу жизнь и оказался вполне приемлемым».

По его мнению, главным риском для мировой экономики в 2021 году станут угрозы санкций.

«Однако сейчас политика Белого дома США выглядит более взвешенной и предсказуемой. Поэтому при прочих равных условиях ждём роста экономики», — сказал Ковригин.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова отметила, что меры поддержки населения и частной предпринимательской деятельности, безусловно, оказывают стимулирующее влияние на динамику мирового и национального ВВП через расширение потребительского спроса.

«Успех 2021 года зависит от восстановления ситуации на рынке труда с учетом возобновления деятельности в наиболее пострадавших видах услуг, ориентированных на внутренний спрос населения и международный обмен услугами и товарами», — сказала она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что население большинства стран «переформатировалось» в новый формат жизни, предполагающий очевидные ограничения контактов в повседневной жизни.

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