Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Высказывать суждения и давать оценки, аргументировать, убеждать оппонента, вести агитацию и красиво выходить из спора — эти способности, а порой и таланты, считались недавно прерогативой человека. Но специалисты в области искусственного интеллекта убеждены, современные компьютеры, агрегирующие накопленные высказывания великих людей и примеры ведения споров, вполне успешно пытаются применить эти знания в дебатах с людьми.

IBM разработала систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенную для ведения дебатов с людьми. Об этом пишет Боб Йирка в статье «Новая система дебатов, основанная на искусственном интеллекте, способна конкурировать с экспертами-людьми» на информационном портале ELE Times 19 марта 2021 года.

Крис Рид из британского Университета Данди опубликовал статью, в которой рассказывается об истории и развитии технологии ИИ, основанной на типах логики, используемой в аргументах людьми, и о новой системе дебатов по ИИ, разработанной IBM. Как отмечает Рид, ведение дебатов — это навык, который люди оттачивали на протяжении тысячелетий. Обычно считается, что это тип обсуждения, в котором один или несколько человек пытаются убедить других в том, что их мнение, касающееся объекта обсуждения, правильное. В рамках этого нового проекта команда IBM создала систему AI Debating, которая ведет дебаты с живыми людьми. Она слушает модераторов дискуссии и оппонентов и отвечает женским голосом.

В большинстве дебатов люди, приводящие некий аргумент, склонны для подтверждения своих утверждений цитировать других людей. Они могут приводить в пример ранее сделанные исследования или цитировать известные фразы, сказанные уважаемыми в своей области специалистами. Система IBM, известная как ProjectDebater, просматривает интернет в поисках таких аргументов и использует их, если считает, что они убедительны.

Участники дебатов обычно пытаются опровергнуть аргументы своего оппонента. Для выполнения таких задач Project Debater использует программу Watson — систему IBM, которая выслушивает аргументы оппонентов, а затем ищет опровержения, которые были даны другими людьми на аналогичные утверждения.

IBM начала тестирование своей системы еще в 2019 году, во время дискуссии с экспертом Харишем Натараджаном. Присутствующие согласились, что Project Debater не победил Натараджана, но зрители также согласились, что система показала неплохие результаты.

Чуть позже во время очередного тестирования Project Debater попросили убедить группу зрителей в том, что телемедицина — хорошая идея. Большинство участников дискуссии обнаружили, что система ИИ изменила свою позицию по этой теме — это, возможно, свидетельствует о том, что системы дебатов на основе ИИ смогут однажды сыграть роль в человеческих дебатах, подобных тем, которые происходят на сайтах социальных сетей.