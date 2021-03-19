Киев, , 17:26 — REGNUM Швеция может одолжить украинским музеям важные исторические реликвии к празднованию 30-летия независимости Украины, которое будет в августе нынешнего года.

Об этом 19 марта сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко по итогам переговоров с министром культуры Швеции Амандой Линд.

Украинский министр отметил, что пока он «подержит интригу», о чём именно идет речь.

«Но работа уже начата. Благодарен шведским госучреждениям, архивам и библиотекам за содействие в этом», — заявил Ткаченко.

Министр культуры также отметил, что Швеция поддерживает независимые СМИ на Украине и выступает донором для многих проектов. По его мнению, две страны объединены общей историей, «как во времена правления гетьмана Пилипа Орлика и периода Киевской Руси».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленскийпообещал, что страна «беспрецедентно» отпразднует 30-летие независимости.

«Не только один день (24 августа), а весь этот год будет полон рядом мероприятий и важных событий, а формат празднования, поверьте, будет для Украины беспрецедентным», — сказал он в феврале.