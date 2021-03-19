Москва, , 17:26 — REGNUM Скорее всего, Китай пренебрегает некоторыми санкциями, которые введены против Северной Кореи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание государственного секретаря США Энтони Блинкена, который призвал Китай в полной мере соблюдать санкции, введенные против Северной Кореи Советом безопасности ООН.

«Я уверен, что Китай этими санкциями в какой-то степени пренебрегает. Например, судя по динамике цен на горючее на северокорейских рынках, Китай ведет активные поставки жидкого топлива в КНДР, — сказал Ланьков. — Как самой нефти, так и дизельного топлива с бензином».

Ланьков подчеркнул, что, вопреки распространенным представлениям, рынок топлива в Северной Корее давным-давно полностью либерализирован.

«Он нерегулируемый и определяется игрой спроса и предложения, — сказал Ланьков. — И значительную роль на нем играют мелкие частные и получастные компании. И мы видим, что цены на жидкое топливо остаются весьма стабильными. А это невозможно без систематических поставок топлива из-за границы. Своего жидкого топлива северокорейцы почти не производят. Так что нет сомнения в том, что китайцы поставляют в КНДР жидкое топливо, что является нарушением санкций. И я думаю, что при более тщательном изучении вопроса обнаружится, что из Китая в Северную Корею идут и другие поставки».

С другой стороны, Ланьков подчеркнул, что на слишком открытое нарушение санкций Китай не пойдет.

«Финансировать развитие Северной Кореи Китай не станет. Китай понимает, что улучшение ситуации в Северной Корее вовсе не обязательно сделает ее союзницей Китая. В то же время Китай не хочет, чтобы у него сложился облик страны, не соблюдающей решения международных организаций», — сказал востоковед.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, будут ли США и Китай сотрудничать по вопросу о ядерном разоружении КНДР.