Минск, 19 марта 2021, 17:23 — REGNUM Реформа конституции Белоруссии обсуждалась с российским президентом Владимиром Путиным только «в общих чертах», заявил 19 марта белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками ОАО «Молочный мир».
Комментируя работу над конституционной реформой в Белоруссии, глава республики сказал, что слухи о том, что он «пообещал Путину конституционную реформу», неверны.
Он пояснил, что Путин поинтересовался его планами и мыслями по поводу конституционной реформы — не более того.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели Лукашенко объявил о том, что в Белоруссии начала работать комиссия по конституционной реформе.
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