Анкара, , 17:30 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пятничной молитвы в мечети Керем Айдын 19 марта дал комментарий по поводу того, что президент США Джо Байден назвал «убийцей» президента России Владимира Путина. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Честно говоря, заявления господина Байдена о Путине — неприемлемо для главы государства. Лидеру нации не стоит позволять себе таких выражений в адрес главы государства, такого как Россия. Мне кажется, что Путин дал очень умный и искусный ответ на его заявление ». Эрдоган

Как сообщало раннее ИА REGNUM, Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает Путина «убийцей» (killer). Путин в ответ на слова главы Белого дома пожелал здоровья американскому лидеру и предложил поговорить в прямом эфире.

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