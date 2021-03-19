Москва, , 17:21 — REGNUM Наблюдательный совет ПАО «Сбербанк» рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 млрд. рублей, из расчета 18,7 рублей на одну акцию. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, дивиденды в таком же размере были выплачены ПАО «Сбербанк» своим акционерам за 2019 год и эта сумма стала рекордной дивидендной выплатой для России. В случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы — 211,2 млрд. рублей поступит в бюджет страны — в Фонд национального благосостояния.

«Мы выплатим 56% от нашей чистой прибыли — это рекордные дивиденды в процентах и такие же по сумме, как в прошлом году. Годовое собрание акционеров запланировано на 23 апреля, таким образом выплаты акционерам и, соответственно, в бюджет начнут поступать уже в мае», — заявил президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета.