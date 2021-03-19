Анкара, , 17:26 — REGNUM Заместитель председателя партии «Справедливости и развития» Нуман Куртулмуш в интервью турецкому новостном агентству Sabah заявил, что после того, как процесс разработки новой конституции Турции будет будет доведён до конца, можно будет создать совместную рабочую группу с партиями, входящими в парламент страны.

«Прежде всего, мы несем ответственность за наши намерения. Конституцию Турции 1982 и 1961 года объединяет тот факт, что они были приняты в результате госпереворотов. Они являются автократическими конституциями. К сожалению, они запятнаны кровью. Таким образом, народ Турции несет общую ответственность. Наша партия является полностью гражданской. Мы устраним все эти отголоски госпереворотов прошлого. Мы создадим демократическую, универсальную, инклюзивную национальную конституцию», — подчеркнул Куртулмуш.

По его словам, в конституцию Турции 1982 года было внесено много поправок, введена президентская система, были предприняты очень важные революционные шаги. Однако, по его мнению, старой конституции не хватает положений о единстве нации и государства.

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