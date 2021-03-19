Санкт-Петербург, 19 марта 2021, 17:20 — REGNUM Российская теннисистка Вера Звонарёва взяла верх над Анастасией Гасановой (Россия) в матче ¼ финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Матч длился 1 ч 22 мин. и завершилась — 6:3, 6:1.
За выход в финал Звонарёва поборется с — Маргаритой Гаспарян (Россия).
Ранее Гаспарян обыграла Екатерину Александрову и вышла в полуфинал. Встреча продолжалась 1 ч 21 мин. и завершилась — 6:2, 7:5.