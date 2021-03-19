Киев, , 17:18 — REGNUM Верховная рада Украины не смогла принять во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий отмену в стране перехода с «летнего» на «зимнее» время и наоборот.

За соответствующую инициативу на заседании сегодня, 19 марта, проголосовали 212 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

После провала голосования депутаты отправили законопроект на доработку, тем самым дав понять, что окончательно вопрос еще не закрыт.

Комментариев от депутатов о том, почему законопроект принять не удалось, пока не было.

Напомним, что в первом чтении документ, предусматривающий отмену перехода с «зимнего» на «летнее» время и наоборот, приняли 3 марта с большим запасом — за инициативу проголосовали 277 депутатов. Тогда автор законопроекта, первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый закон, среди прочего, обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на неподконтрольных Киеву территориях установлено российское время.

28 марта на Украине должен состояться следующее перевод часов на «летнее» время.