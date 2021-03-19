Самара, , 17:24 — REGNUM Поиск двух подозреваемых в мошенничестве с поддельными монетами ведут в Уфе. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По предварительным данным, днем 18 марта на одной из улиц Уфы двое неизвестных предложили 36-летнему мужчине купить у них старинные монеты. Они сообщили, что, работая на стройке, нашли самовар с серебряными и золотыми монетами. В одном из ломбардов города они проверили подлинность одной монеты. В результате мужчина купил 59 золотых монет, 108 серебряных монет и серебряную ложку. Общая сумма покупки составила 150 тысяч рублей.

Отмечается, что супруга потерпевшего, перепроверив приобретенные монеты в ломбарде, установила, что они являются поддельными.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Стражам порядка предстоит установить личности подозреваемых. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе экс-судебного пристава осудили за мошенничество.