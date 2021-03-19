Москва, , 17:18 — REGNUM Если США хотят, чтобы Китай помог им добиться денуклеаризации Северной Кореи, то они должны будут выплатить Пекину компенсацию, на что Вашингтон, конечно же, не пойдет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал соответствующие призывы государственного секретаря США к Китаю.

«И если американцы хотят договариваться по Северной Корее, то им необходимо четко обозначить цену, которую они должны будут заплатить за сотрудничество по вопросу о КНДР. А Китай согласится на это, если получит от США соответствующую компенсацию. Компенсацию тех проблем, которые он себе создаст. Вероятности того, что американская сторона эту компенсацию выплатит, совершенно нет, — сказал Ланьков. — Если посмотреть даже на те заявления, которые делал здесь в Сеуле государственный секретарь США, то градус критики в отношении Китая совершенно зашкаливает. А это показывает, что в американском руководстве взят курс на конфронтацию с Китаем. Глобальную».

В рамках этого курса, как подчеркнул Ланьков, сотрудничество по северокорейскому вопросу между США и КНР практически невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ланьков объяснил, обеспокоен ли Китай северокорейской ядерной программой.