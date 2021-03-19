Москва, , 17:18 — REGNUM Экс-возлюбленная Тимати, певица Алекса беременна. Девушка опубликовала фото в своём Instagram-аккаунте 19 марта.

https://www.instagram.com/p/CMl42LRnC22/

«В ожидании самого прекрасного и волнительного момента в жизни», ­ — прокомментировала фотографию 32-летняя Алекса. Для певицы это будет первый ребёнок.

ИА REGNUM напоминает, что Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) — певица украинского происхождения, участница шоу «Фабрика Звёзд 4». В 2020 году она вышла замуж за фитнес-тренера Александра Дайчева.

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