Минск, , 17:16 — REGNUM Выступая 18 марта перед работниками молокоперерабатывающего предприятия в Гродненской области Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что его нынешний помощник Юрий Караев сможет участвовать в белорусских президентских выборах. На самом деле у уроженца РСФСР такого права нет.

«Мои дети после меня не будет президентами», — заверил Лукашенко.

Указав на группу чиновников, среди которых были председатель Гродненского областного исполнительного комитета генерал Владимир Караник и бывший глава МВД, нынешний помощник президента и инспектор по этой же области генерал Юрий Караев, он сказал: «Вот у меня два человека моих здесь — они могут участвовать в президентских выборах».

«Они будут крепкими кандидатами — один генерал. Другой — губернатор», — добавил Лукашенко, указывая на Караника и Караева. На самом деле они оба имеют генеральские звания по президентским указам, подписанным ранее Лукашенко.

Однако ещё большую неадекватность Лукашенко продемонстрировал при утверждении, что Караев сможет стать кандидатом в президенты. На самом деле Юрий Караев не сможет этого сделать по действующему белорусскому законодательству. Он родился 21 июня 1966 года в городе Владикавказ на территории РСФСР (Северная Осетия).

Центризбирком республики во время президентской кампании 2020 года отказал в регистрации инициативных групп граждан Белоруссии, которые родились в СССР за пределами БССР. Тогда многие с удивлением узнали, что втайне от народа в избирательное законодательство была включен норма, согласно которой претендовать на пост президента не может гражданин Белоруссии, родившийся за её нынешними пределами даже во времена советского государства.

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