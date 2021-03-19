Брюссель, , 17:15 — REGNUM Еврокомиссия обратилась в суд, чтобы взыскать с Британии €100 млн за невозврат государственной помощи в Гибралтаре, сообщает 19 марта издание RTE.

«Европейская комиссия решила подать в суд на Соединенное Королевство, чтобы заставить Британию вернуть €100 млн незаконной государственной помощи, которые были предоставлены стране в Гибралтаре», — говорится в сообщении.

По словам вице-президента Европейской комиссии Маргрет Вестагер, помощь Гибралтара в виде освобождения от корпоративного налога, дала несправедливое преимущество ряду транснациональных компаний, а также нарушила правила Евросоюза в сфере государственной помощи.

В издании отмечают, что сумма в €100 млн не особенно велика по сравнению с другими государственными субсидиями Евросоюза, но это очередной случай в «чреде напряженных споров» между ЕС и Британией после «Брексита».

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