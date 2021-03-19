Челябинск, , 17:11 — REGNUM У губернатора Челябинской области Алексея Текслера найдены антитела к коронавирусу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

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Чиновник готовился поставить прививку и сдал тест на антитела. Результат оказался положительным. Видимо, руководитель региона переболел COVID-19. Но, по данным пресс-службы, он не ощутил симптомов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области идёт вакцинация от коронавируса. Она проводится в том числе и в торговых центрах. Один из них примет желающих 20 марта.