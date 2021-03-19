Вашингтон, , 17:20 — REGNUM В Онтарио началась третья волна пандемии коронавируса из-за распространения «британского штамма». Об этом 19 марта сообщает CP24 со ссылкой на главного санитарного врача Онтарио Дэвида Уильямса.

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«Теперь можно уверенно сказать, что началась третья волна. Вопрос в том, какой она будет… Будет ли похожа на вторую волну?», — сообщил Уильсмс.

Отметим, что в провинции вторые сутки подряд регистрируют более 1 500 случаев заражения коронаврусом в день.

Напомним, что в Онтарио расположена столица Канады Оттава.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса VOC-202 012/01 циркулирует в Великобритании с сентября 2020 года, такова информация ВОЗ. В ЮАР свой штамм стал распространяться с начала августа, в Бразилии и Японии штамм P.1 появился в декабре.