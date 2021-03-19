Москва, , 17:10 — REGNUM Решение Банка России о повышении ключевой ставки стало реакцией на рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это только начало процесса повышения ставки, — сказал Делягин. — Это реакция на рост инфляции. При этом Банк России неспособен понять, что рост цен вызван произволом монополистов, которые, видя агонию Системы, грабят потребителей как в последний день. А ЦБ РФ увидел рост цен и повысил ставку! Последствием этого станет удорожание кредита, скорый конец льготной ипотеки и форсирование усилий по введению ипотеки с плавающей ставкой, привязанной к процентной ставке Банка России. Так что это неприятная новость».

И это, безусловно, приведет к росту цен и может обеспечить ослабление рубля.

«С формальной точки зрения, чем выше ключевая ставка, тем валюта сильнее. Но у нас ситуация другая. Повышение ставки затрудняет деятельность реальной экономики и усиливает бегство в иностранную валюту», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России принял решение поднять ключевую ставку до уровня 4,5%.

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