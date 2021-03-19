Киев, , 17:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить мировую общественность, что санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука — это часть процесса деолигархизации, который якобы запущен на Украине, но по факту репрессиям подвергаются не украинские олигархи, а главный политический оппонент президента.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сегодня, 19 марта, политолог Алексей Якубин, рассуждая о текущей ситуации в стране и санкциях власти о отношении оппозиции.

По его мнению, санкции были вызваны конструктивной критикой власти со стороны оппозиции.

«Я думаю, что эти санкционные моменты мы и видели из-за того, что оппозиция была очень активна в том, чтобы показывать обществу проблемы такими, какими они есть», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что за громкими словам Владимира Зеленского о борьбе с олигархами стоят личные политические мотивы президента.

«Можно много говорить о деолигархизации, но заметьте, санкции ввели только против Виктора Медведчука, Тараса Козака и представителей оппозиции. Мы не видим, что кто-то из многоуважаемых олигархов украинских попал под санкции. Никто из них не попал, а вот политические оппоненты — да, они попали», — резюмировал Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 19 марта на Украине должно состояться очередное заседание Совнацбеза, в ходе которого, как ранее намекали власти власти, возможно объявление новых санкций.

До этого президент Зеленский заявил, что Украина сейчас «даёт сдачи» и начала системную борьбу с олигархами и крупным бизнесом, которые долгие годы разворовывали страну, пользуясь ее слабостью и отсутствием законности. В свою очередь, лидер оппозиции Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение законодательством несостоятельны.