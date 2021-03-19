Амстердам, , 17:07 — REGNUM Тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу определился с заявкой команды на матчи отборочного этапа ЧМ-2022. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

24 марта сборная в гостях сыграет с командой Турции, 27 марта — примет Латвию, 30 марта — выездная встреча с Гибралтаром.

Полный список нидерландской команды опубликован в Twitter-аккаунте сборной. При этом в заявке не оказалось нападающего «Спартака» (Москва) Квинси Промеса. Также в состав сборной не попал еще один представитель РПЛ, полузащитник «Краснодара» Тони де Вильена.