Москва, , 17:07 — REGNUM Китай недоволен ядерной программой КНДР, но угроза нестабильности в Северной Корее беспокоит его гораздо сильнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор университета «Кунмин» (Южная Корея) Андрей Ланьков. Так он прокомментировал высказывание государственного секретаря США Энтони Блинкена, о том, что Китай мог бы способствовать денуклеаризации КНДР.

«Американская сторона прекрасно понимает, что для китайцев северокорейская ядерная бомба — это проблема, — сказал Ланьков. — Однако нестабильная Северная Корея, Северная Корея в состоянии кризиса в условиях противодействия с США, — это куда большая проблема. Поэтому китайцы будут выбирать из двух зол меньшее. Им лучше иметь дело с Северной Кореей, которая пусть и занимается рискованными и опасными ракетно-ядерными экспериментами, но остается стабильной страной и обеспечивает буферную зону глубиной порядка 300−400 км у китайской границы. Это не значит, что Китай доволен ракетно-ядерной программой КНДР. Он ей совершенно недоволен. И в долгосрочном плане она действительно представляет проблему. Но угроза от нестабильности в КНДР для Китая важнее, чем угроза от северокорейских ракет».

И это обстоятельство, как пояснил Ланьков, определит политику Китая.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее США призвали Китай убедить КНДР прекратить ядерную программу.

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