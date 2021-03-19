Эр-Рияд, , 17:04 — REGNUM Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco был сегодня, 19 марта, атакован с беспилотников, сообщает SPA.

По словам официального представителя минэнерго Саудовской Аравии, повреждения нанесены заводу, находящемуся неподалёку от Эр-Рияда, причём удары с воздуха вызвали возгорание.

Представитель министерства добавил, что возгорание локализовано, погибших не было, работа предприятия продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель армии йеменских хуситов заявил об атаке на предприятия Saudi Aramco.

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