Тюмень, , 17:04 — REGNUM В Тюменской области на реализацию национального проекта «Демография» в 2021 году выделено 4,637 млрд рублей из областного и федерального бюджета. Об этом. говорилось на заседании круглого стола по вопросам демографической политики, сообщает «Тюменская область сегодня».

В 2020 году на реализацию данного нацпроекта выделено 3,998 млрд рублей. Деньги потрачены на поддержку семей при рождении детей, содействие женской занятости, обеспечение условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, повышение качества жизни людей старшего поколения и создание условий для занятий жителей региона физкультурой и спортом.

При этом, как отметил модератор круглого стола, заместитель председателя регионального парламента Виктор Рейн, в первом квартале 2021 года показатель смертности превысил показатель рождаемости в Тюменской области, а в 2020 году смертность выросла на 16,2%. Его слова приводит пресс-служба Тюменской областной думы.

«Нужно начинать с экономики, с цифровизации, с решением вопросов занятости. Люди боятся потерять свое рабочее место и в результате немногие решаются на второго или третьего ребёнка. Влияют и качество системы здравоохранения, и образ жизни», — считает Виктор Рейн.