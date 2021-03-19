Калуга, 19 марта, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Калужской области в период весенних школьных каникул с 22 марта стартует серия производственных экскурсий для учащихся в рамках развития промышленного туризма. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru Школьникам предложат заняться промышленным туризмом

Промышленный туризм — это организация экскурсий на действующие промышленные предприятия региона. Во время экскурсионных туров ученики знакомятся с профессиями взрослых, а для старшего школьного возраста — это еще и возможность выбрать профессию. В период весенних каникул охват школьников составит около 600 человек.

Реализацию программы осуществляет областное министерство экономического развития совместно с министерством образования и науки региона, министерством культуры области и автономным учреждением по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край».