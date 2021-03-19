Челябинск, , 17:00 — REGNUM В Челябинске жители микрорайона «Никольская роща» подарили чиновникам лопаты. Тем самым они решили привлечь внимание к проблеме уборки снега.

Видео размещено в соцсетях. Из него следует, что граждане пришли в администрацию Калининского района и передали лопаты его главе Сергею Колеснику и его заместителю. По их словам, они скинулись на такой подарок из своих пенсий.

Граждане заявили, что за всю зиму ни разу не видели у себя снегоуборочной техники. Также они попросили руководителей района навести порядок с уборкой снега.