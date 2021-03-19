Минск, , 16:58 — REGNUM Белоруссия является последним оплотом России, поэтому не в российских интересах потерять часть недостроенного Союзного государства. Об этом 19 марта заявил Александр Лукашенко, выступая в Гродненской области (Западная Белоруссия) перед работниками предприятия по производству молочных продуктов.

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, он рассказал, что во время состоявшегося 18 марта совещания в Минске обсуждалась тема противодействия героизации нацизма, а также вопрос геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. При этом он отметил: «Молодежи мы мало говорили, что мы выдержали в этой истории, что мы потерпели».

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«Вот мы собираем материалы, и мы сейчас всему миру предъявим. И тем, кто нас сегодня демократии поучает, мы им покажем, где был геноцид и что такое геноцид белорусского народа. То есть мы этого «добра» хлебнули, — поведал он. — Четыре года — пришли, раздавили страну, уничтожили ‑ и ушли через четыре года. Представьте, в какой ситуации жили наши люди. Ужас. Кто в землянках, кто как мог».Продолжая тему истории, Лукашенко рассказал о значении очередной годовщины заключения Рижского договора 1921 года, по которому Западная Белоруссия была отдана Польше. Оценивая эти события, он сказал: «А я ведь еще тогда, до всех этих бурных событий (послевыборных. — Прим. президентской пресс-службы), в разных местах об этом говорил и показывал карту 1921 года. Заканчивая выступления перед активом, я говорил: я не хочу, чтобы было вот так. И показывали карту на всю стену. Я чуял нутром. У меня не было фактов, как сейчас, но я чуял, что нас начинают рвать. Я часто говорил, что Белоруссия — на разрыв. И Россия не может нас потерять. Потому что последний оплот здесь».

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