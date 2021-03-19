Вашингтон, , 16:56 — REGNUM В Техасе Музей восковых фигур вынужден убрать из своей экспозиции фигуру экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 19 марта издание San Antonio Express-News.

Причиной такого решения явились постоянные повреждения, наносимые восковому «Трампу» посетителями музея.

По словам менеджера компании Ripley Entertainment, владельца музея Луи Тюссо в техасском Сан-Антонио, Клэя Стюарта, восковую фигуру Трампа регулярно царапали, били и портили.

«Когда это высокопоставленная политическая фигура, такие инциденты могут стать проблемой», — сказал Стюарт. Кроме того, из-за ограничений, связанных с COVID-19, не смогли приезжать художники, восстанавливающие фигуры.

Нападения не смогло остановить даже перемещение фигуры поближе к кассирам музея.

«У нас всегда были проблемы с президентской секцией, и не важно, какой это был президент — Буш, Обама или Трамп. Есть люди, которые их бьют. Обаме шесть раз отрывали уши. Буша били по носу», — рассказал один из сотрудников Ripley Entertainment.

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