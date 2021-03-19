Вашингтон, , 16:57 — REGNUM Бывшая порноактриса Саша Грей сняла видео о том, как она варит борщ. Ролик с рецептом девушка опубликовала на своем YouTube-канале 18 марта.

Видео за сутки собрало 19 тыс. просмотров. Основную долю комментаторов под видеозаписью составляют русскоязычные пользователи.

ИА REGNUM напоминает, что Саша Грей (настоящее имя — Марина Хэнцис) — американская порноактриса, известная также своим творчеством в сфере кинематографа, моды и музыки. В последнее время Саша ведёт каналы на видеостриминговом сервисе Twitch и видеохостинге YouTube.

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