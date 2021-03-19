Кострома, 19 марта, 2021, 17:03 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области выявила нарушения в работе инспекторов Государственной инспекции труда в регионе. Об этом со ссылкой на материалы ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM

https://git30.rostrud.gov.ru Эмблема Роструда

Пятеро работников Роструда нарушали законодательство о защите прав предпринимателей при проведении проверок. В частности, инспекторы запрашивали у бизнесменов лишние документы, которые должны были искать сами, заносили данные о проверках в Единый реестр с большими опозданиями. Это приводило к тому, что предприниматели не могли своевременно узнать о результатах инспекций, а надзорные органы были лишены возможности проанализировать периодичность и законность проверок. Также в распоряжениях о проведении проверок указывались неточные сроки.

Все перечисленные нарушения имели место в 2020 году. После их выявления прокуратура доложила о недочётах руководителю государственной инспекции по труду Денису Нестерову. Он провёл собственную проверку и сделал подчинённым замечания. Всего в Государственной инспекции труда работают 10 инспекторов.

Отметим, что работу главы государственной инспекции по труду в марте 2020 года критиковал губернатор Костромской области Сергей Ситников. Тогда претензии были связаны с ситуацией о невыплате зарплаты на «Костромской судоверфи».