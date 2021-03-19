Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Большой драматический театр (БДТ) имени Г. А. Товстоногова, который переезжает на время ремонта Главной сцены на другие сценические площадки, планирует создать передвижной театр. Об этом 19 марта было объявлено на заседании Попечительского совета БДТ, сообщает пресс-служба Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Большой Драматический театр

Напомним, 1 апреля историческое здание на набережной реки Фонтанки закрывается на ремонт. На это время артисты театра продолжат работу на Малой сцене на Каменноостровском проспекте. Кроме того, спектакли БДТ будут показаны на сценах Александринского театра, ТЮЗа и Балтийского дома. Планируется задействовать и другие возможные площадки. Продолжится гастрольная деятельность. Завершится ремонт основной площадки БДТ в четвертом квартале 2021 года.

«В настоящее время БДТ разрабатывает проект передвижного театра. Это будет модульная надувная конструкция, внутри которой можно разместить полноценную театральную сцену со зрительским залом на 500 мест», — говорится в сообщении.

В свою очередь художественный руководитель БДТ Андрей Могучий отметил, что с таким передвижным театром можно будет гастролировать по всей стране и миру. «Мы уже предложили эту идею Министерству культуры», — сказал Андрей Могучий. По мнению же вице-премьера правительства России Юрия Борисова, такое сооружение позволит расширить географию гастролей в тех местах, где нет необходимой инфраструктуры.

Напомним, с 1 апреля 2021 года начинается очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции здания БДТ в 2011—2014 гг., которая, при попустительстве прежних подрядчиков, привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше БДТ. В течение полугода в здании на Фонтанке, 65 проведут самый сложный этап работ.