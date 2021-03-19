Санкт-Петербург, , 17:09 — REGNUM С марта 2020 года, когда пилотная зона платной парковки в центре Петербурга перешла под администрирование городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), платными парковочными местами воспользовались порядка 3 млн автомобилистов (ежедневно пользуются около 8 тыс. человек). В бюджет города поступило 90 млн рублей, в том числе от оформления парковочных разрешений жителей и длительных абонементов.

Автомобили на парковке Дарья Драй © ИА REGNUM

В течение года за неоплату парковки автомобилистам было выставлено 129,5 тыс. административных штрафов на сумму 388 млн рублей. Из них оплачено 52 913 штрафов на сумму 158,7 млн рублей, сообщили в КРТИ. Число автомобилистов, нарушающих правила парковки, за год сократилось вдвое. По данным комитета, загрузка улиц в зоне платной парковки снизилась до 60%, свободны для размещения автомобиля в среднем 40% парковочных мест. В настоящее время платная парковочная зона в центре Петербурга включает в себя 28 улиц, на которых находятся 2903 машиноместа.

«До конца 2021 года мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города как минимум в два раза: на 71 улице, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки», — рассказал и.о. директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Дмитрий Ваньчков.

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